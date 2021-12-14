Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (7)



SAVCILIK, WHATSAPP GÖRÜŞMELERİNİN ABD'DEN TALEP EDİLMESİNİ İSTEDİ

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili bugün saat 09.00 sıralarında başlayan duruşma saat 19.30 sıralarında sona erdi. Sanıkların ve öldürülen Dedeoğulları ailesinin yakınlarının dinlenmesinin ardından taraf avukatları ve savcılık, mahkeme başkanlığına taleplerini iletti.

Talepler, Altun'u azmettiren kişilerin olup, olmadığının araştırılması yönünde yoğunlaştı.

Öldürülen Dedeoğulları ailesinin avukatları, 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılanan 10 sanığın yeniden tutuklanmasını ve Altun'un daha önce bankadan çektiği kredinin araştırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcılığı, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Altun'u azmettiren kişilerin olup, olmadığını belirlemek için Altun'un cep telefonunun 'GPS' ve 'IP' kayıtlarının incelenmesini, 'Whatsapp' görüşmelerinin ABD'den talep edilmesi istedi. Savcılık, Altun'un, daha önce gittiği ve farklı illerde kaldığı otellerin güvenlik kamera kayıtlarının istenmesini talep etti. Silahlı saldırıdan sonra tutuklanan ve daha sonra tahliye olup haklarında kovuşturmaya yer olmadığı belirtilen Mehmet Altun'un eşi Zehra, annesi İsmihan ve babası İbrahim Altun'un da tanık olarak dinlenmesi istendi.

Mahkeme heyeti de, talepleri kabul etti. Heyet, saldırgan Mehmet Altun'un tutukluluk halinin devam etmesine ve diğer 10 sanığında yine tutuksuz olarak yargılanmasına karar verip, duruşmayı 08 Şubat 2022 tarihine erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-12-14 20:06:30



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