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Selçuk Üniversitesinde “Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov” programı düzenlendi

İHA

Selçuk Üniversitesinde “Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov” programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesinde, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü ve Yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Kırgızistan Öğrenciler Birliği tarafından Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü ve Kırgız Edebiyatçı Yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov” adlı program, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Kırgızistan’ın gelişmesi, bizim için övünç kaynağıdır”
Kırgızistan Öğrenciler Birliğinin Temsilcisi Asanalı Asanbekov ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan’ın konuşmasının ardından kürsüye Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy çıktı. Prof. Dr. Aksoy, konuşmasında “Cengiz Aytmatov, Kırgızistan’a gitmeden, bize o bozkırları anlatan ve her zaman oradaki kültürü geliştiren önemli bir isim oldu. Aytmatov gönül coğrafyalarımızı, bağımızı güçlü tutan bir isimdir. Selçuk Üniversitesinde dost ve kardeş ülke Kırgızistan’ın bağımsızlığını kutlamak, Cengiz Aytmatov’u anmak bizleri mutlu ediyor. Gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kırgızistan’da görev yaptığım sürede oradaki öğrencilerimize Türk kültürünün ortak bir çatı altında birleştirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalıştık. Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ve büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye’dir. Bugün, Türkiye’nin desteği ve Kırgızistanlı kardeşlerimizin gayretleriyle kendi ayakları üzerinde duran, kendi ekonomisini inşa eden, Orta Asya’da parlayan bir Kırgızistan’ı görebiliyoruz. Bu da bizim için övünç kaynağıdır” dedi.

“Cengiz Aytmatov, bütün Türk halklarının gururu oldu”
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de “Konya’da, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü ve Yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlenmesi bizleri mutlu ediyor. Aytmatov’un bütün eserleri Türkçeye çevrildi ve kütüphanelerde, kitapçılarda bulunabiliyor. Dünyada kitapları en çok okunan yazarlardan biri olan Aytmatov’un 176 dile çevrilen eserleri, dünya edebiyatının gelişimine de katkı sunuyor. Bütün Türk halklarının gururu olan Aytmatov’un eserlerinde yer verdiği felsefi, ahlaki ve sosyal konular bugün de güncelliğini korumaktadır” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından Kırgızistan tanıtım videosu izlendi, Kırgız milli dansları “Kara Jorgo”, “Calın Biy” ve “Mölmölüm” sergilendi. Manas destanından bir parça seslendiren Kırgız öğrenciler sahnede Kurmanbek destanını anlatan şarkıya da yer verdi. Öğrenciler ayrıca Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” adlı eserinden “Nurgazının” konuşma sahnesi, “Toprak Ana” eserinden “Maysalbek’in Mektubu” sahnesi, “Gün Olur Asra Bedel” eserinden “Mankurt” sahnesini de canlandırdı.
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Selçuk Üniversitesindeki program kapsamında Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, hediye takdiminde bulunuldu.

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