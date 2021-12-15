Selçuklu Belediyesi kışa hazır

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirleri aldı.

Selçuklu Belediyesi kış koşullarına güçlendirdiği ekip ve araç filosu ile hazır hale geldi. Selçuklu Belediyesi acil müdahale ekipleri kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışacak olan ekipler Selçuklu’da hayatın aksamaması için görevi başında olacak. Beklenen kar yağışında ilk etapta müdahale edecek olan acil müdahale ekibinde 36 adet karla mücadele aracı görev yapacak.



“Tüm ekiplerimizle birlikte kışa hazırız”

Selçuklu’da kış koşullarına karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kış mevsiminde ilçemiz genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle günlük hayatın etkilenmemesi için gereken tedbirler alındı. Ekiplerimiz 8 adet greyder, 12 tane kepçe, 17 adette kar küreme aracı, 1 adet kar rotatifimizle birlikte kış dönemi için hazırlıklarını tamamladılar ve Selçuklu Belediyesi olarak kışa hazırız. İnşallah hayırlı ve bereketli bir şekilde rahmetleri bekliyoruz. Beklenen kar yağışı sonrası ekiplerimiz şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stoğunu önceden oluşturan ekipler sadece ilçe merkezinde değil, Büyükşehir Yasası ile ilçeye bağlanan dış mahallerde de kar temizleme ve yol açma çalışması titizlikle sürdürülecek. Fen işleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması yürütecek” dedi.

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