Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi hızla yükseliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi hızla yükseliyor

İHA

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla sürdürülen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin inşaatı devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandıracağı Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin yapımı sürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tarım ve sanayi şehri olarak anılmasının yanında bir turizm şehri olması için de canla başla çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda yapımını sürdürdükleri Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin Konya’nın en önemli yatırımlarından birisi olduğunu ifade etti. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Çatalhöyük’ün 10 bin yıla yakın geçmişiyle insanlık tarihinin bilinen en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını kaydeden Başkan Altay, “Biz de bu tarihi ve arkeolojik açıdan evrensel değer taşıyan kazı alanına gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamak için Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni inşa ediyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla temelini attığımız merkezin yapım çalışmaları yaklaşık yüzde 40 oranında tamamlandı. Bakanımıza desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında hem Çatalhöyük’ün tanıtımına hem de Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacak” dedi.
28 bin 500 metrekare proje alanına sahip; kapalı ve açık alanlar, otobüs parkları ve araç parklarının bulunacağı merkez 12 milyonu 900’u TL’si Mevlana Kalkınma Ajansı desteği olmak üzere 43 milyon 556 bin liraya mal olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram’ın konut hamlesi büyüyor
YEREL HABERLER Meram’ın konut hamlesi büyüyor
Selçuklu Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi kışa hazır
(Güncelleme) Yurtta kalan öğrencilere sıfır atık eğitimi
YEREL HABERLER (Güncelleme) Yurtta kalan öğrencilere sıfır atık ...
Yurt kalkan öğrencilere sıfır atık eğitimi
YEREL HABERLER Yurt kalkan öğrencilere sıfır atık eğitimi
Selçuk Üniversitesinde “Kırgızistan ve Cengiz Aytmatov” programı düzenlendi
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde “Kırgızistan ve Cengiz ...
TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı
Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ...
TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı
TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı
Konyaspor Başkanı Özgökçen: “Konyaspor sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacaktır”
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Özgökçen: “Konyaspor sezonu çok iyi ...
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (7)
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına ...
Konya'da 7 kişinin öldürülmesi davasında sanıklar dinlendi
YEREL HABERLER Konya'da 7 kişinin öldürülmesi davasında sanıklar ...
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (6)
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına ...
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Obrukların yüzde 98'i Konya'da"
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Obrukların yüzde 98'i ...
7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun: "Kendimi kaybettim hepsine ateş ettim" Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen Mehmet Altun'un davası başladı Zanlı Mehmet Altun: "Barışın sağlanması için gittim. Amacım öldürmek değildi" "Beni tanımasınlar diye belediyeden geliyorum dedim"
YEREL HABERLER 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun: "Kendimi ...
Konya Büyükşehir Konya’nın bisiklet yolu ağını genişletiyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Konya’nın bisiklet yolu ağını ...
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (3)
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına ...
Konya'da 2021’de 45 mahallenin daha su hasreti giderildi
YEREL HABERLER Konya'da 2021’de 45 mahallenin daha su hasreti ...
Karatay Belediyesi zabıtasından fırın denetimi
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi zabıtasından fırın denetimi
Selçuklu’da afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Selçuklu’da afet farkındalık eğitimi
Meram’da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Meram’da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar ...
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı  
YEREL HABERLER Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına ...
Konya’da 7 kişinin katili hakim karşısında
YEREL HABERLER Konya’da 7 kişinin katili hakim karşısında
Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu
YEREL HABERLER Evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.