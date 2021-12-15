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Keşir: “Bir ekonomik savaşla ve beraberinde 2023 seçimlerini hedeflerine koydular” Konya’da AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı yapıldı

İHA

Keşir: “Bir ekonomik savaşla ve beraberinde 2023 seçimlerini hedeflerine koydular” Konya’da AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı yapıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Konya'da gerçekleştirilen AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı'na katıldı.
AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve partililer katıldı.

“Kurucuları içerisinde başörtülüler var diye kapatma davası açılan bir parti mensuplarıyız biz”
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, toplantıda 13 ilden il ve ilçe teşkilatından katılımcılarla bir araya geleceklerini söyledi. AK Parti'nin diğer siyasi partilerden en önemli farkının teşkilatlarındaki dinamizmi olduğunu ifade ederek, “Özellikle kadın kollarındaki dinamizmi. Ama biz bu gücü en çok Cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Ben, İstanbul Teşkilatı kurucusuyum. Daha sonra 2005 yıllında genel merkeze kongre ile geldikten sonra Cumhurbaşkanımızla daha yakın çalışma fırsatı buldum. Bu geçen 20 yıllık süreç içinde Cumhurbaşkanımız kadınların siyasette etkin ve sürdürülebilir olarak kalması için çok gayret sarf etti. Bir zihinsel dönüşüm başlattı partimizin içinde. Özellikle 3 kademe toplantılarının eksiksiz yapılması. Kadın kolları, akademi ve gençlik kollarının illerinden birlikte çıkıp gelmesi, dayanışmanın ve ekip çalışmasının olması için çok emek sarf etti. Siyasi parti olarak en önemli farkımız teşkilatımız. Ama bir önemli farkımız da şu, biz kadınerkek omuz omuza siyaset yapıyoruz. Tıpkı Asya steplerinden bu topraklara, Anadolu coğrafyasına geldiğimiz gün omuz omuza yolculuk yaptığımız gibi. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda düşmanla mücadele ederken omuz omuza verdiğimiz gibi. Bugün de sahnede yazdığımız gibi. Büyük Türkiye’yi inşa ederken yine omuz omuza siyaset yapıyoruz. İşte AK Parti'nin en önemli varlığı budur" dedi.

"2002 yılında partimizin manifestosunda, kalkınmada kadın gücünden bahsetmişiz"
AK Parti'nin kurulduğu ilk yıllarında, kurucuları içerisinde başörtülüler var diye kapatma davası açılan bir partinin mensupları olduğunu hatırlatan Keşir, "Katsayı uygulamasıyla üniversite kapılarında çocukların eşit muamele görmediği, ayrımcılığa maruz kaldığı kuşağın çocuklarıyız biz. Bugün siyasetten ekonomiye, eğitimden kalkınmaya kadar birçok alanda, aslında bizim en önemli başarımız yasaklarla ve ayrımcılıkla olan mücadele. Türkiye’nin demokratikleşme yolunda yaptığımız mücadele. 2002 Kasım seçimlerinden 12 gün sonra partimizin ilk icraatı olağanüstü hali kaldırmaktı, Türkiye normalleşsin diye. 2002 yılında partimizin manifestosunda, kalkınmada kadın gücünden bahsetmişiz. Kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğiz demişiz. Töre, namus cinayetlerini sonlandıracağız demişiz. Kadınların eğitimdeki fırsat eşitliğini, iş gücüne katılımındaki fırsat eşitliğini sağlayacağız demişiz. 2004 yılında TCK’da (Türk Ceza Kanunu) köklü bir değişikle töre, namus nedeniyle işlenen cinayetler ağırlaştırılmış suç kapsamı altına alındı. Bugün Türkiye’de çok şükür, töre ve namus nedeniyle işlenen cinayetler neredeyse yok denecek kadar az çünkü 2002'de AK Parti bu hedefi koymuştu. 2002'de kız çocuklarını sadece yüzde 13 üniversiteye giderken bugün erkeklerin üniversiteleşme oranı yüzde 40, kızların ise yüzde 46’dır. Bu AK Parti'nin 2002 yılında koyduğu hedefin bugünkü nihayetlenmesi sonuçlanmasıdır” diye konuştu.

“Bir ekonomik savaşla ve beraberinde 2023 seçimlerini hedeflerine koydular”
2023 seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Keşir, "Bakın her şeyi denediler. Özellikle 2013 Gezi olaylarıyla beraber hiç durmadan oluşan bir tazyik var. 15 Temmuz'a kadar silahla, bombayla yok etmeye azmedecek bir baskı, bir güç var Türkiye üzerinde. Bu sadece AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan bir baskı değil. 2013 Nisan ayını hatırlayın. 36 yıl prangasında bulunduğumuz IMF’ye 2013 Nisan ayında son taksitti, ödedik. 3 köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ihalesi o ay yapıldı. Bugün açılan ve dünyaya örnek olan 3'üncü havalimanının ihalesi yine o ay yapıldı ve aynı ay Gezi olayları başladı ve kendileri de söylediler, mesele ağaç meselesi değil. Meselenin Türkiye meselesi olduğunu o gün de biliyorduk. Biz ve bunu 15 Temmuz cehenneminde hepimiz iliklerimize kadar yaşadık. 15 Temmuz'da bu millet liderinin arkasında sapasağlam durdu, Gezi Olaylarında da durdu. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. Darbelerde kamu binaları bombalanmaz, savaşlarda bile bombalanmaz. Meclis bombalandı, milletin iradesi bombalandı. 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Şimdi onlar tüm yöntemleri denediler olmadı ve hepsi bir ekonomik savaşla ve beraberinde 2023 seçimlerini hedeflerine koydular. 2023 seçiminde küçük bir ihmale bile fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye yolunda 2023 hedeflerine net bir şekilde ulaşmak”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise “Genel başkanımızdan mahalle başkanımıza tüm kademelerin ortak gayesi, büyük Türkiye yolunda 2023 hedeflerine net bir şekilde ulaşmak. Kurulduğumuz günkü aşkla yol alan bu heyet, hamdolsun 20 yılda siyasette marka oldu. 19 yıllık iktidarında da Türkiye’nin hayalleri ötesinde işler gerçekleştirdi. Kadın kollarımızda bu görevi yapanlara şükranlarımı ifade ederim. Her gün, her seçim durmadan ev ev mahalle mahalle bu çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Dünyadaki acıların dinmesi, zulümlerin kaldırılması ve sömürünün bitmesi adına cumhurbaşkanımızın mücadelesi ortada. Bize düşen de o yolda elimizden gelen gayreti ortaya koyabilmek gönüllere dokunabilmek. Önümüzde 2023 süreci var inşallah hep birlikte uyum içinde el birliği gönül birliğiyle bir taraftan ilçelerimize şehrimize hizmet ettiğimiz gibi bu hizmeti ülke geneline yaymak sizler kendi şehrinizde bu çaba içerisindesiniz” ifadelerini kullandı.

“Konya davanın en önemli temsilcisi olmuş”
Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Konya davanın en önemli temsilcisi olmuş. Necmettin Erbakan Hocamızdan itibaren tarafını açık ve net bir şekilde belli etmiş ve en yüksek desteği vermiş. AK Parti döneminde de Konya'mız, girilen tüm seçimlerde Türkiye’de hep birinci olmayı ya da ikinci olmayı başarabilmiş. Çoklukla birinci olmayı başarmış. Konyalılar Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Partiyi her zaman bağrına bastılar. Cumhurbaşkanımız da Konya'ya geldiğinde Konya'yı ne kadar sevdiğini her zaman ifade etti. Bunda en büyük pay hanım kardeşlerimizin, kadınlarımızın. Ben 13 yıldır siyaset yapıyorum. Hangi kapıyı çalsak, kimi ziyaret etsek bizden önce oraya bir kadın elinin değdiğini, bir hanım kardeşimizin partimiz adına, davamız adına onu ziyaret ettiğine şahitlik ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun, teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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