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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı

İHA

Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı

Bosna Hersek’in Olovo şehrinin belediye başkanı ve ekibi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin “Tecrübe Paylaşım Programları” kapsamında Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin konuğu oldu.
Bosna Hersek’in Olovo şehrinin Belediye Başkanı Demal Memagic ve ekibi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin “Tecrübe Paylaşım Programları” kapsamında Konya’da birtakım programlara katıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Termal Tatil Köyü’nde bir araya gelen Olovo Belediye Başkanı Demal Memagiç ve ekibi, Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri inceledi.
Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü’ne hayran kaldı
Karatay Termal Tatil Köyü’nü yerinde inceleyen Bosnalı heyet, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın da katıldığı bir programda, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Fuat Özcan ile Karatay Belediyesi Jeoloji Mühendisi Fatma Şen’den Karatay Termal Tatil Köyü hakkında aldı. Sunumun ardından programını değerlendiren Olovo Belediye Başkanı Demal Memagic, kendi şehirlerinin de termal su kaynakları açısından oldukça zengin olduğunu belirterek, bu programı söz konusu kaynaklarının çok daha etkin bir şekilde kullanımı açısından önemsediklerini söyledi.

“Karatay Termal Tatil Köyü vizyoner bir proje”
Demal Memagic, “Bugüne kadar pek çok tesis ile tatil köyü gezdim ve inceleme fırsatı buldum. Ama Karatay Belediyesinin hizmete açtığı Karatay Termal Tatil Köyü, her yönüyle çok güzel ve vizyoner bir proje olmuş. Fikir aşamasından hayata geçiş aşamasına kadar etraflıca düşünülmüş ve uygulamaya konulmuş. Bizler de termal su kaynakları açısından zengin olan şehrimizde böyle bir projeyi hayata geçirmeyi hayata geçirmek istiyoruz. İşin projelendirilmesinden mimarisine ve uygulanmasına kadar Karatay Belediyesi’nden destek bekliyoruz. Bu amaçla da iki gündür pek çok konuda olduğu gibi bu proje ile ilgili de tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunduk. Bizleri çok iyi ağırlayan ve her türlü desteği veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizleri şehrimize en kısa sürede bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gönül coğrafyamızla bağımızı güçlendirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Bosna Hersek Olovo Belediye Başkanı ve heyetini Karatay’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bosna Hersek’in kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Bosna Hersek gönül coğrafyamızın kıymetli bir ülkesi. Belediye olarak Bosna Hersek’in bazı şehirleriyle de kardeş şehir protokolümüz var. bu kapsamda da ecdadımızdan bizlere miras kalan birçok eser ve yapının yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili ortak projeler yürütüyoruz. Olovo’da olduğu gibi bizde de termal su kaynağı bulunuyor. Bu konuda Karatay Termal Tatil Köyü’nden edindiğimiz tecrübe ve sahip olduğumuz bütün bilgilerimizi Olovo ile paylaşmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra Olovo’daki tecrübelerden de faydalanmak istiyoruz ve Olovo’yu da ziyaret ederek karşılıklı kardeşlik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz” dedi.

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