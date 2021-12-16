Konya'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda 490 şişe sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı çalışmada bazı kişilerin sahte içki ürettiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 490 şişe sahte içki, 163 şişe kapşonu, 3 sahte alkol test kiti, 25 mililitre sahte alkol aroması ele geçirildi. Sahte içki üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-12-16 14:14:25
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