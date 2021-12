Bakan Varank: “Tacikistan’a vize kısıtlaması kalkıyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Tacikistan’daki yatırımlarının 26 milyon dolar olduğunu ve bu rakamı 1 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını belirterek, Ocak ayından itibaren Tacikistan’a vize kısıtlamasının kalkacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TürkiyeTacikistan İş Forumu’na katılmak için Konya’ya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen foruma Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Teknolojileri Bakanı Sherali Kabir de katıldı.

Bakan Varank programda yaptığı konuşmada, medeniyetler şehri Konya’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Çok anlamlı, özel bir günde; TürkTacik İş Forumu’nu gerçekleştirdiklerini belirten Mustafa Varank, “Vuslat’a erişinin 748. senei devriyesinde, Hazreti Mevlana’nın doğduğu topraklardan gelen kıymetli misafirlerimizi, öğretisini tüm dünyaya yaydığı Anadolu’da, Konya’da ağırlıyoruz. Bu vesileyle, başta dostum Sherali Kabir olmak üzere Tacik hükümetinin tüm temsilcilerine, Tacikistan’dan gelen iş insanlarına Konyamız’a hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında, forumun düzenlenmesinde emeği bulunan herkese; DEİK’e, Konya Sanayi ve Ticaret Odası’na, Büyükşehir Belediyemize ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu iş forumunun; dost ve kardeş Tacikistan ile ülkemiz arasındaki bağları her alanda daha da güçlendirmesini ümit ediyorum” dedi.



“Ülkemizin Tacikistan’daki yatırımları 26 milyon dolar”

Tacikistan’ın Türk milletinin gönlünde farklı bir konumu olduğunu ifade eden Bakan Varank, “Hepimiz aynı ceddin, Celaleddin Rumi’nin torunlarıyız desek herhalde yanlış olmaz. Dolayısıyla, yöneticiler olarak bizler, iş insanları olarak da sizler önemli bir sorumluluğu üstleniyoruz. Nedir o sorumluluk? Atalarımızdan miras kalan köklü ortaklığı, bugün de en güçlü şekilde sürdürmek. Biz hükümet olarak nasıl Tacik dostlarımızla omuz omuza hareket ediyorsak, zor zamanlarımızda nasıl birbirimizin yanında oluyorsak, sizin de iş insanlarımız olarak aynı güçlü bağı kurmanız lazım. Tacikistan, Orta Asya’daki önemli bir ticaret ortağımız. 2021 yılının ilk 10 ayında 362 milyon dolar ticaret hacmine ulaşarak önceki yılı şimdiden geride bıraktık. Pandemi döneminde dahi ticaret hacmimizin artış göstermiş olması bize şunu gösteriyor; Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kolaylıkla ulaşabiliriz. Ancak bunun için safları sıklaştırmamız, karşılıklı yatırımlarımızı arttırmamız gerek. Bakınız, ülkemizin Tacikistan’daki yatırımları 26 milyon dolar. Tacikistan’dan ülkemize gelen yatırım ise 10 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamlar arzu ettiğimizin çok çok gerisinde. Dolayısıyla daha fazla alanda iş birliği yapmak, ekonomilerimize, halklarımızın refahına daha fazla katkıda bulunmak durumundayız. Bunu da kiminle başaracağız? İşte sizin gibi cesur müteşebbislerimizle” şeklinde konuştu.

2 ay önce Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları vesilesiyle Duşanbe’de olduğunu hatırlatan Mustafa Varank, “Orada ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiyi güçlendirmek için 117 somut maddeden oluşan bir eylem planını, dostum Kabir ile imzaladık. Bunun yanında Tacikistan Başbakanı Rosulzade ile Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavkizoda ile görüşmeler yaptık. Oradaki iş insanlarımızla bir araya geldik. Ben yatırımcılarımızın önerilerini tek tek dinledim, Türk girişimcilerinin fabrikalarını ziyaret ettim. Tacikistan’daki potansiyele birinci elden şahit oldum. Cumhurbaşkanımızın göreve başlamasıyla ülkemizde başlayan o atılım sürecinin bir benzerini orada da gördüm. Dolayısıyla, dost ve kardeş milletler olarak bizim bu potansiyeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Birilerinin yaptığı gibi emekleri, kaynakları sömürmek için değil, karşılıklı kazanmak için, milletlerimizin refahını arttırmak için bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Sanayicimizin, yatırımcımızın, girişimcimizin her daim yanındayız”

Bugün Türk müteşebbislerinin olmadığı kıta, Türk ürünlerinin girmediği pazarın neredeyse kalmadığını aktaran Varank, “81 ilimizin tamamı ihracatçı konumda. Konya’da bu anlamda gözbebeği şehirlerimizden. Güçlü ticaret ve sanayi kapasitesine sahip Konya’da üretilen ürünler 170’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 8’i Konya’da. İlimizde 10 organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 25 ArGe ve tasarım merkezi mevcut. Biz de ilimizin sanayisini güçlendirmek; Konya’daki yatırımı, istihdamı, üretimi artırmak için yatırımcılarımıza destek oluyoruz. Kalkınma Ajanslarımız, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla buradaki girişimcilerimize, KOBİ’lerimize sayısız destek sağlıyoruz. Hükümet olarak biz; sanayicimizin, yatırımcımızın, girişimcimizin her daim yanındayız. Ticaretiniz için uygun koşulları sağlamak, karşılaştığınız sıkıntıları çözüme kavuşturmak bizim ana gündem maddemiz. İşte bu sebeple, iki ülkenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, sizlerin birbirini daha çok tanıması için böyle etkinlikler düzenliyoruz. Bakınız bugün burada tekstil, gıda, maden, makine, kimya, savunma sanayi, inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarımız var. Yeni ilişkiler kurabileceğimiz, mevcut ilişkileri geliştirebileceğimiz birçok sektör öne çıkıyor: Gıda ve içecek, tekstil ve hazır giyim, ilaç ve tıbbi cihaz, elektrikelektronik, otomotiv, kimya, metal sanayi, ulaştırma, tarım ve makine bunlardan bazıları. İşte birazdan; tekstil, hazir giyim ve moda endüstrilerinde işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik bir mutabakat zapti imzalayacağız. Konya Sanayi Odamız ve Konya Ticaret Odamız da bugün yine Tacikistanlı muadilleriyle çeşitli anlaşmalar imzalayacak. İki ülkenin özel sektörlerinden firmalar; inşaattan gıdaya, biyoteknolojiden eczaya kadar geniş bir yelpazede yeni iş birlikleri kuracak” dedi.



“Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkaracağız”

Sağlık alanındaki iş birliğine ayrı bir parantez açan Varank, “Malumunuz, küresel salgın bizlere sağlık sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin önemini tekrar gösterdi. Türkiye bu dönemde, ilaç ve medikal teknolojiler alanındaki kabiliyetleriyle küresel sağlık ekosisteminin en güçlü aktörlerinden olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu alanda Tacikistan’la ciddi bir ticaret potansiyelimiz var. İnşallah bu ay ilaç ve sağlık teknolojileri alanlarında iş birliklerini değerlendirmek üzere görüşmeler yapacağız. Hemen akabinde, kamu ve özel sektör temsilcilerimizden oluşan bir heyetle Tacikistan’a bir iş ziyareti düzenleyeceğiz. Tekstil sektöründe buna benzer bir ziyareti Tacikistanlı dostlarımız geçtiğimiz haftalarda yaptı. İşte o ziyaret, bugün bir anlaşmayla sonuçlandı. Dolayısıyla sağlık ve tekstilin dışındaki diğer sektörlerde de buna benzer çalışmaları rahatlıkla yürütebiliriz. Tabi burada iş biraz da sizlere düşüyor. Siz talep edecek, takip edeceksiniz, biz de sizin önünüzü açacağız. Çünkü bizim hükümetler arasında güçlü ve samimi bir iletişimimiz var. Bakınız biz Duşanbe’ye gittiğimizde iş insanlarımızın ekseriyeti bize vize probleminden, bunun ticaretlerini nasıl olumsuz etkilediğinden bahsetti. Biz de bunu başta mevkidaşım Kabir olmak üzere tüm ilgili makamlara ilettik. Sevgili Kardeşim Kabir dün müjdesini verdi; ben de buradan paylaşmış olayım: Ocak ayından itibaren Tacikistan’a vize kısıtlaması kalkıyor. İnşallah vergi ve lojistik anlamında da karşılıklı olarak atılacak olumlu adımlarla birlikte, sizlerin önü daha da açılacak. İşte ticaret hacmimizi bunun gibi adımlarla 1 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Tecrübelerimizi aktararak, yeni iş birliği alanları belirleyerek, yeni pazarlara açılarak bunu başaracağız. İnanıyorum ki; siz değerli iş insanlarımızın özverili çalışmaları, yeni yatırım ve projeleriyle bu hedefe kolaylıkla ulaşacağız. Tam da bu noktada ben hem Türk hem Tacik iş insanlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum: Lütfen bu iş forumlarını önemseyin. Buradaki fırsatları iyi değerlendirin. Burada yapacağınız görüşmeler, bir sohbet anısı olarak kalmasın. Elbette burada kuracağımız dostluklar önemli. Ama aslolan buradaki işlerin takibini disiplinli bir şekilde yapmaktır. Göreceksiniz; Tacikistan’ın potansiyeliyle Türkiye’nin kabiliyetini bir araya getirdiğimizde iki ülkenin de kazanacağı çok bereketli sonuçlar çıkacaktır. Ayrıca, yalnızca ikili ticareti değil üçüncü ülkelerde yapabileceklerimizi de düşünelim. DEİK temsilcilerimiz, büyükelçiliklerimiz, Sanayi ve Ticaret Odamız ve elbette Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz, sizlere destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İnsani, kültürel ve siyasi iş birlikleriyle desteklenmeyen ticari ve ekonomik ilişkilerin zamanla gücünü kaybetmeye mahkum olduğunu aktaran Bakan Varank, “Biz de bu anlayışla sadece ticari olarak değil Tacikistan ile ilişkilerimizi güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın, Mevlana gibi ortak değerlerimizin üzerine inşa ederek ilerletmeyi arzu ediyoruz. Eğitimden kalkınmaya, kültürden turizme kadar her alanda iş birliğimizi derinleştireceğiz. TürkTacik İş Forumu’nun ekonomik iş birliğimizin yeni alanlara yayılarak derinleşmesine aracılık etmesini temenni ediyorum. Yapılan anlaşmaların ülkelerimiz, milletlerimiz ve imzacılar için hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



İki ülkü arasında yapılan anlaşmalar imzalandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’da, “Kardeş ülke Tacikistan ile ilişkilerimiz gücünü yakın tarihimizden ve toplumsal bağlarımızdan alan sağlam temeller üzerine kuruludur. İki ülke olarak ticarette, sanayide, ekonomide kısacası her alanda iş birliğimizi geliştirerek birlikte büyümeli, birlikte güçlenmeliyiz” dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise, iş formunun hayırlı olmasını dileyerek, “İki kardeş ülkenin halklarının refahını artırmak için bağlarımızı daha da kuvvetlendirmemiz bir zorunluluktur. Bu açıdan ekonomik ilişkilerimizi de en üst seviyeye çıkaracağımıza inancımız tam” diye konuştu.

Programda Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Teknolojileri Bakanı Sherali Kabir de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imzaları atıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.