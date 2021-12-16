Arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde ceset bulundu

Konya’da boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldüğü belirlenen erkek cesedi bulundu. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle girişindeki arazide koyun otlatan bir çoban, hareketsiz bir şahsın yerde yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ilk belirlemesine göre, üzerinde kimlik çıkmayan şansın, 35 yaşlarında erkek olduğu tabanca ve bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve çevrede delil toplama çalışmasının ardından olayda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.