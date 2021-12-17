Konya’da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Konya’da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, DEİK TürkiyeHindistan İş Konseyi ile MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari, sanayi ve akademik ortaklığı geliştirmek amacıyla Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi (SÜ), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeHindistan İş Konseyi ve MÜSİAD Konya Şubesi ortaklığıyla Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

"Yapılan protokolle Konya’mız ve Hindistan arasında bir köprü vazifesi görür"
Konya’nın Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Uzbaş, “Konya; nüfusu, en büyük yüz ölçüme sahip olması, sanayisi ve kültürüyle Türkiye için çok önemli bir değer. Hindistan da dünya için çok önemli bir değer. Sanayisiyle, kültürüyle Türkiye’de bizlerin merak ettiği bir değer. Hepimizin ilgisini çeken bir ülke. İnşallah bugünkü yapılan protokolle Konya’mız ve Hindistan arasında bir köprü vazifesi görür” diye konuştu.

"Üniversitemiz çok ciddi katkılar yapacak inşallah"
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, protokolün akademik ayağını üniversite olarak kendilerinin oluşturduğunu belirterek, “Üniversitemiz çok ciddi katkılar yapacak inşallah. Köklü bir üniversiteyiz. Turizmden tıp sahasına, mühendislikten veteriner hekimlik, ziraate, her türlü imkanlara sahip, altyapısı güçlü bir üniversiteyiz. Üniversitemizin bu noktada protokole akademik olarak ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu protokol iki ülke arasındaki her türlü bağın güçlenmesine katkı sağlayacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.
DEİK Türkiye Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Sönmez, “Turizmden ticarete, yatırımından birçok alanda akademik çalışmalara kadar birçok çalışmayı yapıyorduk ama bunun aslında bir disipline edilmesi gerekiyordu. Bugün çok güçlü bir şehrin belediye başkanlığında, çok güçlü bir üniversitenin rektörlüğünde, yine çok güçlü bir sivil toplum kurumu MÜSİAD Konya’nın partnerliğiyle ve TürkiyeHindistan İş Konseyi olarak bu ortak çalışmayı bir arada yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bunların karşılığını kat kat alacağımıza inanıyorum” dedi.
Hindistan Ticaret Meclisi Genel Müdür Yrd. Sandip Das ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı’nın da yer aldığı programda taraflar arasında Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulmasına ilişkin protokolün imzaları atıldı. 2 yıl süreyle geçerli olması planlanan protokol ile şehirlerarasında ticari, sanayi, tanıtım, turizm, eğitim gibi alanlarda ortak çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da 185 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da 185 polisle uyuşturucu operasyonu
Konya'da 11 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da 11 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca eşlerimizin dediler
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca ...
Arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde ceset bulundu
YEREL HABERLER Arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde ...
Bakan Varank: “Tacikistan’a vize kısıtlaması kalkıyor”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Tacikistan’a vize kısıtlaması ...
Bakan Varank: Tacikistan ile 362 milyon dolar ticaret hacmine ulaştık
YEREL HABERLER Bakan Varank: Tacikistan ile 362 milyon dolar ticaret ...
Bakan Varank: Tacikistan ile 362 milyon dolar ticaret hacmine ulaştık
YEREL HABERLER Bakan Varank: Tacikistan ile 362 milyon dolar ticaret ...
Bakan Varank: Tacikistan ile 362 milyon dolar ticaret hacmine ulaştık
YEREL HABERLER Bakan Varank: Tacikistan ile 362 milyon dolar ticaret ...
Konya'da yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu: 9 ...
Konya'da polisi şehit eden şahıs, kimlik başvurusu sırasında yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da polisi şehit eden şahıs, kimlik başvurusu ...
Konya'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran ...
Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede ...
Safra kanalı taşlarına ameliyatsız çözüm
YEREL HABERLER Safra kanalı taşlarına ameliyatsız çözüm
Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı
YEREL HABERLER Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı
Konya'dan Hakkari'ye kargoyla gönderilen 90 kaçak av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'dan Hakkari'ye kargoyla gönderilen 90 kaçak av ...
Kulu'da mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kulu'da mevsimin ilk karı yağdı
Konya'da alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Konya'da alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz ...
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü
Keşir: “Bir ekonomik savaşla ve beraberinde 2023 seçimlerini hedeflerine koydular” Konya’da AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Keşir: “Bir ekonomik savaşla ve beraberinde 2023 ...
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi hızla ...
Meram’ın konut hamlesi büyüyor
YEREL HABERLER Meram’ın konut hamlesi büyüyor
Selçuklu Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi kışa hazır
(Güncelleme) Yurtta kalan öğrencilere sıfır atık eğitimi
YEREL HABERLER (Güncelleme) Yurtta kalan öğrencilere sıfır atık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.