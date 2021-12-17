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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuk Üniversitesi, Bakan Varank’ı ağırladı

İHA

Selçuk Üniversitesi, Bakan Varank’ı ağırladı

Selçuk Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin en büyüğü olan, Avrupa’nın da sayılı hastaneleri arasına giren Küçük Hayvan Hastanesinin resmi açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçük Hayvan Hastanesinin açılış törenine de katıldı. Bakan Varank, açılış kurdelesini; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte kesti.

“Küçük hayvan hastanemizle gurur duydum”
Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “Sokak hayvanlarının bütün tedavi ve ameliyatları bu hastanede gerçekleştiriliyor. Bu anlamda yerel yönetimlerle Selçuk Üniversitesinin çok güzel bir iş birliği var. Çevreye ve tüm mahlukata saygılı yerel yönetim nasıl yapılır? Onun en güzel örneğini burada görüyoruz. Kapsamlı bir Küçük Hayvan Hastanesinin Konya’mızda olmasından gurur duydum. Biz, çevreye ve hayvanlara saygımızı, sevgimizi bu şekilde gösteriyoruz. Hastanemiz hayırlı olsun” dedi.

Hastane, Avrupa’nın da sayılı hastaneleri arasında yer alıyor
Açılışın ardından Küçük Hayvan Hastanesindeki birimleri gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Erdem ve birim sorumluları, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Varank, teorik eğitimlerini desteklemek ve kendilerini geliştirerek iş hayatına hazırlanmak amacıyla Hastanedeki uygulama alanlarında görev alan öğrencilerle de sohbet etti.
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçük Hayvan Hastanesi, 11 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyüğü konumunda. Gerek teknik imkanlar, gerekse muayene odalarının modernizasyonu açısından Avrupa’nın da sayılı hastaneleri arasına giren Hastane; Veteriner Fakültesine, Selçuk Üniversitesine ve Konya’ya ayrı bir değer katıyor. Yıllık 25 bin civarında muayenenin yapıldığı Hastanede, laboratuvar destekli modern cihazlar aracılığıyla ameliyatlar ve klinik muayeneler gerçekleştiriliyor.
Bakan Varank, Selçuk Üniversitesinde fakülteler ve birimler arasındaki evrak taşıma işlemlerinde kullanılan elektrikli araçları da inceledi. Otomobil endüstrisinde devrim olarak nitelendirilen bu araçlar, özel sektör ve kamu kurumlarının yakıt için harcadığı masrafı önemli ölçüde düşürüyor.

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