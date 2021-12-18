Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Bünyamin'in şutunda top kaleci Sehic'ten sekti. Seken topu Mukairu kafayla boş kaleye göndermek istedi, ama Skubic son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar’ın kafa vuruşunda top kaleci Boffin’de kaldı.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi’nin sert şutunu kaleci Boffin çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Deniz Caner Özaral xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Serdar xx, Amir xx, Soner xx, Bytyqi xx, Rahmanovic xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Çekiçi, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Boffin xx, Veysel xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Bünyamin xx, Poli xx, Milosevic xx, Güray xx, Amilton xx, Doğukan Sinik xx, Mukairu xx

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Wright, Ersin, Erkan, Ghacha, Gökdeniz

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Sarı kartlar: Skubic, Amir, Soner (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)

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