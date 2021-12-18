İttifak Holding Konyaspor- Fraport Tav Antalyaspor: 1-0



Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)- STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özeral

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 46 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 84 Alper Uludağ), Rahmanovic (Dk. 80 Çekiçi), Bytyqi (Dk. 70 Michalak), Cikalleshi (Dk. 70 Ahmed Hassan)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Milosevic (Dk. 64 Ghacha), Amilton (Dk.53 Floranus), Güray Vural, Doğukan Sinik (Dk. 83 Eren Albayrak), Mukairu (Dk. 64 Gökdeniz Bayraktar)

GOL: Dk. 90+2 Endri Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Skubic, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Serdar Gürler, Çekici (İttifak Holding Konyaspor) Amilton, Ghacha (Fraport Tav Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+3 dakikada Endri Çekici kaydetti. Yeşil-beyazlıların Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da takip etti.

14'üncü dakikada Konyaspor rakip yarı sahasın ortalarından serbest vuruş kazandı. Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

22'nci dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla savunm arkasına sarkan Bünyamin Balcı'nın şutunda top kaleci Sehic'ten sekip kaleye doğru yöneldi. Skubic, çizgi üstünde yaptığı müdahale ile topu kornere gönderdi.

36'ncı dakikada Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında Serdar Gürler kafayı vurdu. Kaleci Boffin topa sahip oldu.

58'inci dakikada Bytyqi'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Mpoku'nun sert şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

85'inci dakikada gelişen Konyaspor atağonda Michalak savunma arkasına sarktı. Bu oyuncun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Boffin'den sekti. Ceza alanı içine seken topa Ahmed Hassan ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+2'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in uzun taç atışında Ahmed Hassan kafayla arkaya aşırttı. Endri Çekiçi'nin sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-12-18 18:09:23



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