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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından


Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılamanın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
GROENENDİJK: TAÇ ATIŞINDAN GOL YEDİK
Konyaspor'un zorlu bir rakip olduğunu belirten Fraport Tav Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Antalya'ya en az bir puanla dönmeyi amaçlıyorduk. Maçın gidişatına göre tabii ki üç puan için geldik ancak puanla dönebilirdik. Üzülmeye maalesef ki zamanımız yok. Çünkü önümüzde Kasımpaşa maçı var. İlk yarıyı değerlendirecek olursak iyi başladık. Birkaç pozisyon da yakaladık. Ancak bunları kullanamadık. İkinci yarı ise gereken planları yaptık. Ancak onu oyuna yansıttığımızı düşünmüyorum. Onlar çok yoğun şekilde üzerimize geldiler ve oyuna giren M'poku önemli katkı sağladı. Savunmada bazı güçlükler çektik diyebilirim. Üzüldüğüm başka bir nokta Trabzonspor'a karşı izlettirdiğimiz futbolu maalesef bugün sahaya yansıtamamış olmamızdır. Taçtan gol yedik. Bu da kabul etmesi zor bir durum. Çünkü duran toptan ve olmaması gereken bir dakikada bu şekilde gol yerseniz sonuç maalesef üzücü olacaktır. Hayal kırıklığı diye tabir edebileceğim bir maç. Ancak bunlar futbolda var. Dediğim gibi üzülmeye de pek fazla zamanımız yok. O yüzden hemen başımızı kaldırıp iki gün sıkı şekilde hazırlanıp üçüncü gün salı günü Kasımpaşa'ya karşı gereken futbolu izlettirmek için çalışacağız" dedi.
PALUT: MAÇ BERABERE BİTSE ÜZÜLÜRDÜM
Karşılaşmanın ikinci yarısında galibiyeti isteyen bir Konyaspor takımı olarak sahada mücadele ettiklerini belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "zor bir karşılaşma olacağını öngörüyorduk. Antalyaspor takımına baktığımız zaman belirli biri çıkışı olan, agresif oynayan, istekli oynayan çıkış trendinde olan bir rakibimizdi. Bizim de zaten ligdeki gidişimiz ortadaydı. Ben de bunun zor bir karşılaşma olacağını biliyordum. İlk yarıda tam da tahmin ettiğimiz gibi bir maç oldu. Oyunsal anlamda üstünlüğü ele almakta zorlandık. Çok pozisyonu olmayan bir ilk yarıydı.  İki takımda dengeli bir ilk yarı oynadı. Tipik bir beraberlik maçı şeklinde geçen bir ilk yarıydı. Ama ikinci yarıya baktığımız zaman, 46'ncı dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele alan bir Konyaspor takımı vardı sahada. İsteyen, mücadele eden, ataklarıyla golü arayan ve bundan son dakikaya kadar vazgeçmeyen bir takım profili izledik. Bu oyun sonrasında berabere bitecek bir maç beni üzerdi. Oyuncularımın bu çabalarının karşılığını son dakikada da olsa almaları beni mutlu etti. Oyuncularımı kutluyorum. Hafta için bazı organizasyonlarla taraftarımızı maça davet ettik. Onlar da sağ olsun geldiler ve bizim yanımızda oldular. Desteklerinin sonucunda evlerine mutlu gönderdiğimiz için mutluyuz. Antalyaspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.   GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fraport Tav Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in açıklamaları
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-12-18 18:58:44

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