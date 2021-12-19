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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar

DHA

Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar


Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesine cenaze için gelip, geceyi yayla evinde geçiren 4 kişi, bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile mahsur kaldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Süleyman Çelik, Tolga Çelik, Vural Çelik ve Hüseyin Çelik, bir yakınlarının cenazesine katılmak için dün Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'ne geldi. 4 kişi, geceyi mahalleye bağlı yayladaki evlerinde geçirdi. Sabah uyanınca bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını gören 4 kişi, mahsur kaldıklarını anlayınca Konya'nın Seydişehir Kaymakamlığı'nı arayarak yardım istedi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar nedeniyle kapanan yolun açılıp, 4 kişinin kurtarılması için bölgeye ekip gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN Ali SAYLAM
2021-12-19 13:17:45

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