Akşehir’de kar temizliği çalışmaları sürüyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aralıksız kar temizliği çalışmaları yapılıyor.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar iş makineleri yardımıyla temizleniyor. Ayrıca Akşehir Belediyesi ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; Akşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve Fen İşleri ekiplerince greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla kar temizliği ve yol açma çalışmasını yapıldığını belirterek, ekiplerin tüm olabilecek olumsuz hava şartlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.



Sokak hayvanları ve kuşlar unutulmadı

Öte yandan, Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince de, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki kuşlar ile sokaklardaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılıyor. Soğuk hava şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan hayvanlar için kış mevsimi boyunca rutin olarak besleme noktalarına mama, yem ve ekmek bırakılmaya devam edilecek.

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