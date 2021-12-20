Karatay Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte rutin olarak yürüttüğü çalışmalarına yoğunluk vererek, belediye tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen köpek ve kedi besleme istasyonları ile kuş evleri ve yine açık alanlara yem bıraktı.

Konuyla ilgili Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk havalarda sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için gayret edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı en çok hayvanları etkiliyor. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak özellikle bu aylarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvan dostlarımızın yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz” denildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, soğuk havalarda sokak hayvanlarının yaşamlarının daha da zorlaştığını belirterek, “Sokak hayvanlarımız için rutin olarak yürüttüğümüz çalışmalar bulunuyor. Ancak özellikle Kış aylarında bu konuya daha fazla hassasiyetle eğiliyoruz. Şehrimizde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz söz konusu çalışmalarını arttırdı. Bugünlerde yaptığımız çalışmalar onlar için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü onlar bizlere Allah’ın emaneti. Bu bilinç ve sorumlulukla her canlının yaşam hakkına saygı duymaya devam edeceğiz” dedi.

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