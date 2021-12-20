Firari hükümlü dolap içindeki gizli bölmede yakalandı

Konya’da hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki dolaba yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Konya’da yağma, hırsızlık gibi 27 suç kaydı olan ve bu suçlardan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burak K’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 15 gün süren teknik ve fiziki takibinin neticesinde, şüphelinin kaldığı yerin belli olmadığı ve çok sayıda ikamet değiştirdiği tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Burak K’nin Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde bir evde kaldığını belirledi. Adrese yapılan operasyonda ekipler şahsı dolabın arkasına yapılan gizli bölmede yakaladı. 36 yıl hapis cezası bulunan Burak K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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