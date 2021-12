Meram’da kar yağışlarında sokak hayvanları unutulmadı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği mama takviyesini sıklaştırdı.

Konya’da hafta sonu etkili olan kar yağışlarının ardından Meram Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları da unutulmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm yıl boyunca sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımı gerçekleştirirken kış şartlarında çalışmalar daha sık hale getirildi.



“Kar yağışları ile birlikte yem ve mama takviyesini artırdık”

Şehrimizi etkisi altına alan kar yağışları nedeniyle, belediye olarak gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Şehrimiz berekete kavuştu. Ekiplerimizle birlikte kar yağışlarının başlamasının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımıza başladık. Yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra bizlerin yardımına ihtiyaç duyan hayvanlarımızı da unutmadık. Yıl boyunca düzenli olarak yürütülen mama çalışmalarımızı kar yağışları ile birlikte artırdık. Ekiplerimiz karın yer yüzünü kaplamasıyla birlikte park, bahçe, sokak başları ve kırsalda bulunan sokak hayvanlarına mama ve yem takviyesinde bulunmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.



“Sessiz dostlarımızın her zaman yanındayız”

Başkan Kavuş, doğada yaşayan kuşlara, sahipsiz kedi, köpek gibi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydederek, "Gücümüz yettiğince sadece bu süreçte değil her zaman sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Sessiz dostlarımızın her zaman yanındayız. Hemşehrilerimizden de bu konuda daha hassas davranmalarını ve sokak hayvanlarımız için evlerinin önüne, balkonlarına yem ve mama bırakmalarını rica ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.