KOSKİ’den abonelere "sayacınız donmasın” uyarısı

Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan sayaç ve abone şube yolu donmalarına karşı vatandaşları uyararak, donmaya karşı gerekli tedbirlerin alınmasını, donan sayaçlar olursa hiç müdahale edilmeden KOSKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmesini istedi.

Hava sıcaklıklarındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle abonelerin sayaçlarını, tesisatlarını ve tatlı su çeşmelerini iyi korumaları gerektiğini vurgulayan KOSKİ Genel Müdürlüğü, sayaçların ve çeşmelerin iyi korunmaması durumunda abonelerin zor duruma düşebileceğine işaret etti.

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Havaların aniden soğumaya başladığı bu günlerde abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmakta ve vatandaşımız mağdur olmaktadır. Bu yerlerin bakım, onarım ve korunması vatandaşlarımızın görevidir. Su sayacı, abone şube yolu ve kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önlenecektir. Gereken koruma önlemi almadığı için su sayacı donan aboneden, sayaç ve değiştirme bedeli ücreti alınmaktadır. Ayrıca kolon borularında ve abone şube yolunda oluşacak donmadan dolayı açma işleminden de ücret alınmaktadır. Tedbir almanın donmadan sonra oluşacak çözümlerden daha ucuz olduğu unutulmamalıdır” denildi.



Donan sayaca sıcak su dökmeyin

Açıklamanın devamında, "Donan sayaç, abone şube yolu ve kolon çıkış borularının vatandaşlar tarafından sıcak su dökülerek veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, musluk ve su borularının patlamasına, maddi hasarın artmasına sebebiyet vermektedir. Çok soğuk havalarda şebekede durağan su bırakmamak gerekir. Çok soğuk havalarda tatlı su çeşmelerinin de kullanıldıktan sonra bir miktar açık bırakılması, kesintisiz hizmetin aksamaması için çok önemlidir. Sayaç donmaları karşısında abonelerimizin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte ALO 185 hattından KOSKİ'ye müracaatta bulunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.



Kış aylarında sayaçlar nasıl korunur

Kış aylarında sayaçların korunması için yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı: "Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KOSKİ'ye bildirilmelidir. Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Abonelerce tedbir alınmaması halinde; soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve onarımının pahalı olacağı, hatta gövdesi patlayan sayacın tamir imkânı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir."

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