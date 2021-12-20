Konya'nın 6 ilçesinde okullara yarın da kar tatili



Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime verilen ara, 6 ilçede yarın için 1 gün daha uzatıldı.

Kentte cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bugün 24 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Yağış ve buzlanmanın sürdüğü Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Taşkent, Hadim ve Altınekin ilçelerinde ise yüz yüze eğitime yarın için de ara verilmesi kararlaştırıldı. DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed SIDAL

2021-12-20 17:17:25



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