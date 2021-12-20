Konya'dan kargoya verilen 12 kaçak av tüfeği jandarmaya takıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde koliler içerisinde kargoyla gönderilmek istenen 12 adet kaçak av tüfeği, jandarmanın düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde bir kişinin Üzümlü Mahallesi'nden aldığı kaçak av tüfeklerini kargoyla farklı illere göndereceğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri kargo aracını Üzümlü Mahallesi yakınlarında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada koli içinde 12 adet kaçak yarı otomatik av tüfeği bulundu. Ele geçirilen av tüfeklerine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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