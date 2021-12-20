Konya'nın 6 ilçesinde okullara yarın da kar tatili (2)

'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış?' dedi, öldürdü

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3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL

Konya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde eğitime verilen 1 günlük ara yarın için de uzatıldı. Böylece yarın il genelinde 9 ilçede okullar tatil edildi. DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2021-12-20 18:10:39



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