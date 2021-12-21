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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TSE’den NEÜ’ye 8 belge

İHA

TSE’den NEÜ’ye 8 belge

Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi alanlarında başarılı olan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne (NEÜ) 8 belge verildi.
NEÜ, rektörlük, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi olarak TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon belgesi alan ilk kurum oldu. Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi alanlarında başarılı olan NEÜ’ye 8 belge verildi. NEÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu’nun katılımıyla belge takdim töreni gerçekleşti. Programda konuşan Rektör Cem Zorlu, “TSE standart geliştirme konusunda Türkiye’nin çok köklü ve geleneği oturmuş bir kurumumuz. Her alanda standart geliştiriyorlar. Biz de üniversite olarak değişik alanlarda kendilerinden sertifika alacağız inşallah. Bunun sayısını da artırmak temel hedefimiz. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sadece sertifika alma meselesi değil. Her sertifika alınan alanlarda bir kaliteyi ifade ediyor. Bu alanları genişleterek, çeşitlendirerek değişik alanlarda sertifika almayı üniversitemizin hedefleri arasına koyduk. Bu çalışmaları da birlikte sürdüreceğiz inşallah” dedi.
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin üniversiteler bazında yaptıkları çalışmalardan bahsederek, “Özellikle yükseköğretim alanı, kalitenin son derece öne çıktığı sistem yaklaşımıyla bazı meselelerin yeniden planlanması gerektiği, nicelik ve nitelik ayrımının kalite noktasında yeni bir tasarıma ihtiyaç duyduğu dönemden geçiyoruz. Artık sayısal olarak yükseköğretim kuruluşlarımızı bir yere getirdik. Artık o sayısal olarak bir yere getirdiğimiz birimlerin içini birer mükemmeliyet merkezi haline dönüştürmemiz ve onları rekabetçi bir şekilde koşturmamız icap ediyor. Bizim takdim edeceğimiz sistem belgelerinin her birisinin iki tane olmazsa olmazı var. Bir tanesi, buna liderlik edecek bir yönetim anlayışının olması icap ediyor. İkincisi, bu anlayışı benimsemiş bir takımın da bu çalışmaları yapması gerekiyor. Tabii ki bu çalışmaların şöyle bir özelliği de var: Bunlar bir fotoğraf değil, sürekli geliştirilmesi, gözden geçirilmesi, yaşatılması gereken, sürdürülebilirliğinin teminen yapılması gereken bütün çalışmaların da yapılmasını icap ettiriyor” ifadelerini kullandı.

“Pandemi döneminde hayatın durmadan devam etmesini teminen çalışmalar yaptık”
NEÜ Rektörlüğü’ne verilecek belgelerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Adem Şahin, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi takdim edeceğiz. Bu belge bir kurumun kalite yönetim sistemini kurması anlamındaki olmazsa olmazı, yani bu işin birinci adımı. İkincisi, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi: Bu belgeyle, içinde bulunduğumuz pandemi döneminin bu tür belgelendirme çalışmalarına ve bu tür sistemlere ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koymuş olduk. Pandemi dönemlerinin en önemli özelliği hayatın sürdürülebilirliğini temin etmekten geçiyor. Nitekim biz Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesinin öncesinde pandemi döneminde TSE olarak yıkanabilir bez maske, güvenli üretim, güvenli hizmet, güvenli turizm, güvenli kampüs gibi bütün bu belgelendirme şemalarıyla birlikte hayatın durmadan devam etmesini teminen birtakım çalışmalar yaptık. Bu belgelendirme ‘güvenli’ kelimesi üzerine inşa edilmiş bütün belgelendirme çalışmalarının çatısında Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi var. O çalışmalarda başarılı olanlar, bunu kalıcı bir siteme dönüştürebilirlerse bu belgeyi alıyorlar. Bu, TSE’nin pandemiden haberdar olmadığımız yıllarda yaptığı bir hazırlığın güzel bir meyvesi. Dolayısıyla bugün rektörlüğümüzü bu belgeyle de bir şekilde çalışmalarını taltif etmiş olacağız. NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nin aynı şekilde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemiyle tıp fakültemiz 3 belgeyi birden almış olacak. Yine aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesi de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgelerini alacak” diye konuştu.
Adem Şahin, güven telkin edecek kalite altyapısını sundukları için Cem Zorlu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Şahin tarafından belgelerin takdimi yapıldı.

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