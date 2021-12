Kuraklıkla boğuşan Beyşehir Gölü'ne kar takviyesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kamyonlarla toplanan karlar Beyşehir Gölü kıyılarına dökülmeye başlandı.

Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki ana cadde, sokak, meydan ve okul bahçelerinde oluşan kar yığınları, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle toplanarak kamyonlara dolduruldu. Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle kıyıları onlarca metre çekilen su seviyesi düşen Beyşehir Gölü kıyılarına dökülmeye başlandı. Damperli kamyonlarla Termiye Çayı’nın döküldüğü Jandarma Burnu mevkisindeki göl kenarına getirilen karlar, kıyıda kar yığınları oluşturdu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kamyonlarla karların döküldüğü göl kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Beyşehir Gölü bugün çok mutlu, Beyşehir halkı mutlu, zira arzu ettiğimiz, özlediğimiz bir tabloyla beraberiz” dedi.

Beyşehir’de pandemi dönemi ile birlikte 2020 yılının kurak bir dönem yaşandığını vurgulayan Bayındır, Toroslar, Anamas Dağları ile Dedegöl zirvesindeki kar yüksekliğinin 1 metreyi hiç geçmediğine dikkati çekerek, “Biz onu biliriz zaten, Toroslar’da bir metreyi geçmediği zaman Beyşehir Gölü’nün suyunun kotunun düşeceğini iyi biliyoruz. Şükürler olsun bugün o anlamda söylemiştim mutluluğumuzu, şu an Beyşehir merkezde 4050 santim, tepelerde yukarıdaki mahallerimizde 70’lere varan, dağlarda 34 metreleri bulan kar var. Ümit ediyoruz ki, bu sürekli olacak. Bir kar dönemine girdik. Her sene bunu belli eder zaten, geçen yıl Ocak 20’sinde plan yapmıştık. Hatırlarsınız kar kalınlığının Beyşehir de bu sene 45 metreyi bulacağını Anamas dağlarında görüyoruz ve şu anda dağlarımız bembeyaz kar mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, şehir merkezindeki karların toplanıp göl kıyılarına dökülmesi ilçede yaşayan vatandaşları da memnun etti. İlçe sakinlerinden Kadir Geviş, yapılan uygulamadan dolayı Beyşehir Belediyesine teşekkür ederken, “Belediyemiz şehir içindeki karları gölümüze getiriyor, hem şehrimizi temizliyor, hem de gölümüzü karla dolduruyor. Bu karlar göle bir can suyu oluyor” ifadelerini kullandı.

