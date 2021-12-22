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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgehane ve Medeniyet Akademisi öğrencilerine PDR hizmeti

İHA

Bilgehane ve Medeniyet Akademisi öğrencilerine PDR hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilere yönelik hizmet veren Bilgehaneler ile Lise Medeniyet Akademisi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler ile Lise Medeniyet Akademisi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmeti veriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerin ve Lise Medeniyet Akademisi ile öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve eğitim hayatlarında akademik başarılarını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilere ve velilere destek sağlamak için Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademisi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminin hizmet vermeye başladığını kaydeden Başkan Altay, “PDR birimi ile öğrencilerin gelişimine destek olmayı ve onları ileri taşımayı amaçlıyoruz. Hafızlık hazırlık, LGS, TYT ve AYT gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz, PDR birimimizin katkısıyla motivasyon, sınav kaygısı, ders çalışma stratejileri gibi konularda daha başarılı hale geliyor. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin daha özgüvenli ve hayatta başarılı bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Gelişimsel rehberlik modeli esas alınıyor
Her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen, öğrencilerin takip edilerek gelişimsel rehberlik modelinin esas alındığı PDR hizmeti ile her bir öğrenciye; kendini tanıma, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı bireyler olabilmeleri için bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılıyor. Öğrencilerin gelişim seyriyle ilgili en önemli paydaş olan veliler de bu süreçte sıklıkla bilgilendirilirken ebeveynlere yönelik etkinlikler, seminer çalışmaları ve bireysel danışma ile de süreç destekleniyor.

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