Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi yoldan geçenler kurtardı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi, yoldan geçen 2 kişi müdahale edip kurtardı.
Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi´nde bugün bir firmada su dağıtımı yapan Osman Zeriğ ve Zafer Karataş, yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark edip müdahale etti. Zeriğ ve Karataş, kediyi kurtarıp doğal ortamına saldı. Zafer Karataş, ''Biz fark etmeseydik kedi belki havasızlıktan belki de eksi 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle donarak ölebilirdi. Ayrıca bu durum konserve kutuların, bilinçsizce çevreye atılmamasını da göstermiş oldu'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-12-22 15:29:47
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