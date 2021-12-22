Konya’da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin zehir tacirlerine yönelik olarak düzenlediği operasyonlarda 5 kişi tutuklandı.

Ereğli’de narkotik polisinin ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlediği operasyonlarda 7 kişi yakalanırken, yapılan çalışmalarda 1 kilo 297 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 8 adet sentetik hap maddesi ele geçirildi. Şüpheliler polis tarafından yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.

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