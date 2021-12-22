Sahte içki yapan 4 kişi yakalandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde, sahte içki üretimi ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak sahte içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda etil alkolden sahte içki ürettiği tespit edilen E.K., R.T., İ.R. ve Y.K. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 litre yapma alkol, 1 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 23 adet anason yağı ile birlikte 1 adet alkol yapım düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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