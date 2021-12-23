Konya’da sıcaklıklar eksi 16 düştü Beyşehir Gölünün kıyıları dondu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının durmasının ardından eksi 16 seviyelerine kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu.

Göl kıyılarının buz tutması sebebiyle ilçe merkezindeki balıkçı tekneleri mahsur kaldığı limanlarında beklemeye başlarken, tatlı su balığı avcıları da faaliyetlerine ara verdi. Buz tutan göl kıyılarında buz tabakasının üzerine yağan ince kar da bembeyaz görüntüsüyle görenleri büyüledi. Göl kıyılarında oluşan görenleri kendisine hayran bırakan tablo gibi görseller havadan da kaydedildi. Göl kıyılarında yaşayan su kuşları da soğuk havalardan olumsuz etkilendi. Kıyılarda kanat çırpan martıları yanlarında getirdiği ekmekleri bölerek atan duyarlı vatandaşlar besledi. Fotoğraf tutkunları ise göl kıyılarına akın ederek fotoğraf mesaisi yaptı.

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Varol, Beyşehir’de kar yağışının ardından fotoğrafçılar olarak mesailerinin arttığı günleri yaşadıklarını belirterek, “Yeni yıl gelmeden her yeri bembeyaz gördük, çok güzel oldu. Birkaç gündür karın tadını çıkarıyoruz, bol bol da fotoğraf çekiyoruz. Göl de kısmen dondu, istediğimiz açılar oluştu ama bu sefer de balıkçılar çıkmıyor, onları bekliyoruz. İşte hep beraber güzel bir ortam var her şey harika çok güzel” diye konuştu.

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