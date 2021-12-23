Kapsül Teknoloji Platformu 2022 TEKNOFEST ve Girişimcilik Programı başvuruları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, 2022 TEKNOFEST ve Girişimcilik Programı için başvuruları almaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu 2022 TEKNOFEST ve Girişimcilik Programı için başvuruları almaya başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teknolojinin geldiği son noktayı takip ederek özellikle gençlere yönelik bu alanda önemli projeler hayata geçirdiklerini, Kapsül Teknoloji Platformu’nun da bunlardan birisi olduğunu söyledi. Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak, ülkemizin teknoloji alanında yaptığı atılımların devamını sağlamak ve Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek için kurdukları platformun yeni nesil gençlik çalışmaları alanında yerelde oluşturulmuş ilk teknoloji gelişim projesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Bünyesinde bulunan takımlara eğitim, mentör desteği, ihtiyaç duydukları teknik ve teknolojik malzeme desteği gibi farklı imkanlar sunuyoruz. Bu sayede katma değeri yüksek teknoloji çalışmalarına öncülük etmiş oluyoruz. Gençlerimizin önünü açarak onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

2022 Yılı TEKNOFEST ve Girişimcilik Programı kapsamında yüz takımı destekleyeceklerini açıklayan Başkan Altay, ilgili gençlere son başvuru tarihi 3 Ocak 2022 olan programa kayıt yaptırmaya davet etti. Programa katılmak isteyenler www.kapsulkonya.com adresinden başvuru yapabiliyor.



"Ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar sağlanıyor"

2021 yılında 40 yarışma takımı ile çalışma yürüten Kapsül Teknoloji Platformu’nun yarışma takımlarından 37’si TEKNOFEST’te yarışırken bunlardan 22’si finalde yarışma başarısı gösterdi. Uluslararası yarışmalar için de destek veren platform, Polonya’da düzenlenen European Rover Challenge (ERC) yarışmasında bir takımıyla dünya 8’inci olarak büyük bir başarıya imza attı. Teknolojiyi insanlık yararına kullanma amacıyla hareket eden Kapsül Teknoloji Platformu, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda ve dünyada oluşan mega trendlere şehrin bir cevabı olması için; Bistlab, Tasarım Lab, Akıllı Şehirler Lab, Project Lab, Tarım Teknolojileri Lab olmak üzere beş farklı alanda laboratuvar çalışmalarına da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.