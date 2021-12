Yıldız: “DSİ olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz” "Son 19 yılda 9 bin 189 tesisi hizmete aldık"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı artırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden çalışmaktayız" dedi.

Türkiye'nin en büyük yatırımcı kamu kuruluşlarından birisi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda yatırım yapmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde ülkenin her bir karış toprağını su ile buluşturmak için su yapıları ile ihya etmeye, devasa projeler ile 100 yıllık, 50 yıllık projeleri yaparak hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini ifade etti. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ve Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı artırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden çalışmaktayız" dedi.



"Baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır"

DSİ’nin su temini konusunda çok önemli çalışmalar ifa ettiğini belirten Yıldız, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikardır. Bu bağlamda geriye dönüp baktığımızda, yüzlerce baraj, gölet ve hidroelektrik santral işletmeye alınmıştır. Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarını da azaltıyoruz. Türkiye’de zirai üretimin 3'te 2'si DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi millî zirai gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır" diye konuştu.



"Çevre ve tabiata uygun projeleri hayata geçiriyoruz"

Suyun günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Günümüzde etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave strese sebep olmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tüm bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmektedir. İlgili kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde gerek gıda güvenliğinin temini, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından kilit role sahip olan su kaynaklarımızın optimum seviyede değerlendirilmesi çerçevesinde çevre ve tabiatla uyumlu projeler geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir" şeklinde konuştu.



"Son 19 yılda 9 bin 189 tesisi hizmete aldık"

DSİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle son 19 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu ve arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisleri, hidroelektrik santralleri inşa ettiklerini çok sayıda derenin ıslahını gerçekleştirdiklerini ve bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduklarının altını çizen Yıldız, "Bu dönemde ülkemiz için su ve sulama yatırımlarında bütün imkanlarımızı seferber ettik ve son 19 yılda yaklaşık 284 milyar liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda son 19 yılda; 654 baraj, 462 gölet ve bent, 51 Yeraltı barajı, bin 561 sulama tesisi, 297 toplulaştırma projesi, 310 içme suyu ve atıksu tesisi, 605 HES, ve 5 bin 249 taşkın tesisini olmak üzere toplam 9 bin 189 adet tesisi hizmete aldık” dedi.



"2022 yılında 360 tesisi daha aziz milletimizin hizmetine sunacağız"

DSİ Genel Müdürü Yıldız, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte 126 adet baraj, 119 adet gölet ve bent, 51 adet yeraltı barajı, 329 adet sulama tesisi, 70 adet içmesuyu tesisi, 8 adet atıksu tesisi, 86 adet HES, 560 adet taşkın tesisi, 144 adet arazi toplulaştırma ve TİGH Projesi olmak üzere toplam bin 493 adet tesisinin tamamlandığını ifade ederek, bitirilen bu tesislerle 361 bin 290 hektar alan sulamaya açılarak, yıllık 5,4 milyar lira ekonomiye katkıyla birlikte, 325 bin kişiye tarımsal istihdam sağlanmıştır" dedi.

Ülkenin ve üreticinin ekonomik refahına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda 2022 yılında; 46 baraj, 18 gölet ve bent, 53 adet sulama tesisi, 32 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atıksu tesisi, 50 Yeraltı barajı, 10 adet HES, ve 133 taşkın tesisini olmak üzere toplam 360 adet tesisi tamamlayarak milletin hizmetine sunulacağını açıklayarak, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.