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KOSKİ 2021 yılında 380,4 kilometre yeni şebeke yaptı

İHA

KOSKİ 2021 yılında 380,4 kilometre yeni şebeke yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya’nın 31 ilçesinde 2021 yılında 212,5 kilometre yeni su şebekesi, 167,9 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı gerçekleştirdi. Bir yılda toplam 380,4 kilometre yeni şebeke çalışması yapan Büyükşehir, ilçe merkezleri ile büyük mahallelerde planladığı kanalizasyon şebekesi yapımlarını tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2021 yılında yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’nın yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren hizmet alanı genişleyen ve ilçelerin tamamından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesinin altyapıda her yıl büyük eksiklikleri tamamladığını söyledi.

"2021’de 212,5 kilometre su şebekesi kazandırıldı"
2021 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi ıslahı ile su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler yapmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, “Eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış borular; yüz yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirildi. 2021 yılında Konya genelinde farklı çap ve özelliklerde 212,5 kilometre yeni su şebekesi yapılarak yerleşim birimlerimizin ihtiyacı karşılanmış oldu. Yeni su şebeke yapımlarımızın 148,9 kilometrelik kısmı merkezde, 52,3 kilometrelik kısmı ise 6360 sayılı kanunla birlikte Büyükşehir Belediyemiz hizmet alanına giren yeni yerleşim yerlerinde gerçekleştirildi” diye konuştu.

Konya'ya 167,9 kilometre kanalizasyon şebekesi daha
Kanalizasyon şebekeleri konusunda da kullanım ömrü biten hatları yenileriyle değiştirdiklerini, şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerine yeni kanal şebekeleri yapıldığını belirten Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz kanalizasyon şebekesinin sağlıklı bir şekilde çalışması için akış debisinin oluşup oluşmadığına dikkat ediyor. Kanalizasyon şebekesi yapımında nüfus faktörünü dikkate alarak kriterler belirliyoruz. Bu çerçevede nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında; büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde planlanan kanalizasyon şebekelerini tamamlıyoruz. 31 ilçemizde 2021 yılında farklı çap ve ebatlarda, dayanıklı ve uzun ömürlü muhtelif borular kullanılarak toplam 167,9 kilometre kanalizasyon şebeke hattı yaptık. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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