Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı istihbari çalışmaları kapsamında, R.Ş. isimli şahsın Afyonkarahisar plakalı bir araçla çevre illerden Akşehir’e uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Araç ve şahsı takibe alan ekipleri, aracı D300 karayolu üzerinde durdurdu. Araçta bulunan R.Ş. ve yanındaki Y.K. gözaltına alınırken, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile yapılan aramada; Y.K.’nın üzerinde 1 gram, araçta ise 35 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilerek gözaltına alınan R.Ü. isimli şahsın evinde yapılan aramada bulunan 7 uyuşturucu hapa da el konuldu. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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