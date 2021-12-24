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Beyaz örtüyle kaplanan Konya'da sokak hayvanları unutulmadı

DHA

Beyaz örtüyle kaplanan Konya'da sokak hayvanları unutulmadı


Ali SAYLAM/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da havyanseverler, kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. 
Seydişehir Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, fırından aldıkları 500 ekmeği Pınarbaşı mevkisine götürüp, farklı noktaları bıraktı. Dernek Başkanı Ayla Sayar, ''Bu soğuk ve karlı havada hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bizde gönüllü genç üyelerimizle birlikte fırından kendi imkanlarımızla 500 ekmek alıp sokak hayvanlarının aç kalkamaması için farklı noktalara bıraktık'' dedi. 
Seydişehir Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri de kuşlar için 500 kilo buğdayı kentin kırsal alandaki farklı noktalarına döktü. Dernek Başkanı İlhan Taş, ''Hava şartları nedeniyle yaban hayatı olumsuz etkilendi. Kanatlı hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yaptık'' diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Ali SAYLAM
2021-12-24 10:30:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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