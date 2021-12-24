2 kişinin sahte içkiden ölümünde şüpheliye ev hapsi



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da sahte içkiden zehirlendikleri üzerinde durulan arkadaşlar Hayrettin Kalay ve Muammer Turgut'un öldüğü, Mustafa K.'nin ise görme yetisini kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Y.'ye, ev hapsi cezası verildi. Ev ve iş yerinde sahte içki yapımında kullanılan ölçüm cihazları ve anason yağı ele geçilen Mustafa Y.'nin, "Bu malzemelerden benim haberim yok" dediği belirtildi.

Bozkır ilçesi Dere Mahallesi'nde fırın işleten Mustafa K., 20 Aralık günü fenalaşınca Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Mustafa K., yoğun bakımda tedavisi sürerken görme yetisini kaybetti ve bilinci de kapandı.

Çarşamba günü de aynı mahallede oturan Mustafa K.´nin arkadaşı tahin imalatçısı Hayrettin Kalay, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede jandarma, içinde sahte içki olduğu tahmin edilen bidon buldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bu kez aynı mahalleden tahin imalatçısı Muammer Turgut da rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Turgut da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turgut'un evindeki aramada da sahte içkiye ait olduğu değerlendirilen boş şişe bulundu.

Kalay ile Turgut'un kesin ölüm nedenini belirlemek için alınan doku örnekleriyle evlerinde bulunan malzemeler Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Sahte içkiden zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulan Kalay ve Turgut'un cenazeleri, dün Dere Mahallesi Mezarlığı´na defnedildi.

Soruşturma başlatan Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkileri 'Kıbrıs'tan ucuza alkol getiriyorum' diyerek sattığı öne sürülen Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerindeki aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan ölçüm cihazları ve anason yağı ele geçirildi. İfadesinde, "Bu malzemelerden benim haberim yok" diyen Mustafa Y.'ye, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-12-24 14:13:21



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