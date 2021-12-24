Konya'da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'da silahlı suç örgütü kurarak, tefecilik ve yağma olaylarına karıştığı öne sürülen 15 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde, 'suç işlemek amacı ile silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgütün liderliğini A.Ç.'nin yaptığı saptandı. Özel harekat ekibinin de desteğiyle bugün tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Ç.'nin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 750 gram toz esrar, 4 tabanca ve 90 mermi, 9 av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 193 bin TL ve 1 milyon TL değerinde çok sayıda senet ile delici ve kesici alet ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-12-24 14:32:33



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