4´üncü katın balkonundan düşen Azra kurtarılamadı

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Yaşar COŞKU/ KONYA, (DHA)KONYA'da, 4´üncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düşüp, ağır yaralanan Azra Nur Erkan (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryus Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 4´üncü katındaki dairede oturan Ramazan ve Hatice Erkan çiftinin kızı Azra Nur, iddiaya göre, balkonda dengesini kaybedince zemine düştü. Ailenin ve çevredekilerin Azra Nur'un düştüğünü fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Azra Nur, sağlık görevlilerince ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Azra Nur Erkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-12-25 11:15:55



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