Konya'da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Duygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)KONYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınında 1 kilo eroin, 10 parça halinde 1 kilo 20 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Duygu KARAKOÇ
2021-12-25 12:47:57
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