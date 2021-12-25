Beyşehir buz kesti

Konya’nın Beyşehir ilçesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceleri görmesi üzerine Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden birisi oldu.

Beyşehir’de, hafta sonu etkili olan kar yağışının durmasının ardından başlayan şiddetli soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Beyşehir Gölü kıyılarının da donmasına neden olan soğuk hava, ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahallelerde bazı olumsuzluklar yaşatırken, birçok ev ve binanın çatısında ise buz sarkıtları oluştu. Ayrıca soğuk hava nedeniyle Konya'da 5 gün boyunca eğitime ara verilen tek ilçe Beyşehir oldu. Hafta boyunca eğitim uzaktan online olarak sürdü. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Öte yandan, kar yağışının durmasının ardından meteorolojik verilere göre Beyşehir’de 20 Aralık günü en düşük hava sıcaklığı eksi 7,2 derece olarak ölçüldü. 22 Aralık’ta Beyşehir’de hava sıcaklıklarında en düşük değer eksi 16 derece olurken, 24 Aralık gecesi ise kayıtlara eksi 20 derece olarak geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.