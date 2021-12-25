Beyşehir’de yüksekokul öğrencilerine ASELSAN ve ROKETSAN gezisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu tarafından ASELSAN ve ROKETSAN'a gezi programı düzenlendi.

Okul yönetimi tarafından düzenlenen ve idarecilerin yanı sıra makine ve silah sanayi teknikerliği bölümü öğrencilerinin de katıldığı gezi kapsamında Türkiye'nin savunma sanayii alanında faaliyet gösteren önemli şirketlerinden olan ASELSAN ve ROKETSAN ziyaret edildi. İki günlük gezi programında katılımcılar savunma sanayisindeki çalışmaları yerinde görme imkanı buldu.

Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, geziye yönelik bilgiler verdi. Bu geziler neticesinde savunma sanayisine büyük bir ivme kazandıran, yerli ve milli şirketlerin yaptıkları çalışmaların da yerinde görüldüğünü vurgulayan Erkan Akgöz, “Şirketlerimizin ülkemize olan katkıları hakkında idarecilerimize ve öğrencilerimize bilgiler verildi. Bizlere ve öğrencilerimize kapılarını açan ASELSAN ve ROKETSAN’ın yönetici ve çalışanlarına misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Çünkü, merak edilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdiler. Okulda görevli idarecilerimiz bu geziyle öğrencilerinin ufkunu açmak, savunma sanayisinde merak edilenleri yerinde görmelerini sağlamak ve kariyer planlamalarına yardımcı olacak girişimlerde de bulundu. Bu anlamda, bu geziyi çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

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