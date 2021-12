Depolardaki havuç, eksi 15 derecede sevkiyata hazırlanıyor Konya'da havuç üreticileri yazın ihracat, kışın iç pazar yoğunluklu havuç sevkiyatı yapıyor

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Konya’da son günlerde eksi 15’e kadar düşen soğuk havada havuç üreticileri depolardan taşıdıkları havuçları hazırlayarak sevkiyat yapmaya devam ediyor. Yıl boyunca aşamalı söküm sayesinde, Türkiye'de yıllık 650 bin ton havuç üretiminin 450 bin tonu karşılanıyor.

Konya Ovası’nda 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47’si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesinde çiftçiler ise 80 bin dekar arazide havuç yetiştiriciliği yapıyor. Yaz aylarında aşamalı söküm yapılarak bir bölümü ihraç edilen havuçların bir bölümü ise depolara taşınıyor. Kış aylarında ise depolara taşınan havuçlar, fabrikalara taşınarak burada paketleme işlemi yapılıyor. Son günlerde eksi 15’e kadar düşen bölgedeki hava sıcaklığına rağmen havuç fabrikalarındaki mesailer aralıksız devam ediyor. Sağlıklı depolama sayesinde yılın her ayı paketleme ile beraber Türkiye’deki 650 bin ton havuç üretiminin, 450 bin tonu mahalleden karşılanıyor.

Yıllık 5 bin ton havuç üretimi yaparak farklı ülkelere ihracat yaptıklarını belirten firma yetkilisi Recep Pullu, “Tarladan getirdiğimiz ve depolardan kış aylarında taşıdığımız çamurlu havuçları havuzlara bırakıyoruz, oradan temiz bir şekilde paketliyoruz. Yılda 4 bin ile 5 bin ton arasında üretimimiz var. Türkiye geneline, her tarafa, her bölgeye gönderiyoruz. Yurtdışı da var ihracatlar arasında. Arap ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan var. Türkiye’nin yüzde 65’ini karşılıyoruz. Bizde 12 ay havuç paketlemesi mevcut. Haziran ayının 15’inden itibaren tarladan sökümüne başlıyoruz. Kış ayları için ise depolama yapıyoruz. Bu depolardan da mart ayının sonuna kadar kullanıyoruz. Soğuk kış günlerinde buradan havuçları depolardan getiriyoruz. Depoda da bittikten sonra yine tarladan söküm zamanı gelir ve tarladan sökeriz” dedi.



“Kış aylarının kendine göre bir zorluğu var”

Kış aylarında da üretimin devam ettiğini belirten Recep Pullu şöyle devam etti:

“Kış aylarının kendine göre bir zorluğu var şimdi yaz gibi olmuyor. Yazın saat 7’de başladığımız işe kış aylarında saat 9’da başlayabiliyoruz havaların soğuk olduğundan dolayı. Hava iyi olursa zaten böyle bir sıkıntımız olmuyor ama hava soğuk olduğu zaman ister istemez, işimizi insanlarla yaptığımız için, makine olmadığı için mecburen saat 9 gibi başlıyoruz işe. Hava soğuk olunca eleman alanında sıkıntı oluyor. Bizim işlerde süreklilik devamlı var. Yani yaz, kış fark eden bir şey yok, yaz ile kış aynı şu anda.”



"Hedefimiz 10 bin ton"

Firma yetkilisi Recep Pullu, “Bundan 10 gün önce söktüğümüz havucun fiyatı 1,25 kuruştu, şu anda kar yağdığı için, tarlalara giremediğimiz için bu 2,25 kuruşa geldi. 2,25 kuruş fiyat bizi yine kurtarmıyor. Biz sadece günü geçiştirmek için yani. İhracat durmasın süreklilik olsun, herkes işinde, herkes ekmeğinde olsun diye. Hedefimiz ise 10 bin ton. İlerleyen yıllarda, ilerleyen zamanlarda bunu başarmak istiyoruz” diye konuştu.

