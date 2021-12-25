Konya’da park halindeki tırda yangın

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde SeydişehirAntalya Çevreyolu Marangozlar Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Antalya’ya iş makinası taşıyan Kamuran E. idaresindeki 07 ANY 33 plakalı tır, sürücü yemek için mola verdiği sırada yanmaya başladı. Dumanı gören araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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