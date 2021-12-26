Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serhat Özkaya olay yerinde hayatını kaybetti, Cüneyt Ö. de yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokakta meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah sesini duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri 2 kişinin kanlar içinde yerde yatığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde yatan Serhat Özkaya'nın öldüğünü belirledi. Yaralanan Cüneyt Ö. de ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Özkaya'nın cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-12-26 01:34:05



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