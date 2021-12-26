Selçuklu Belediyesi evde yaşlı bakım hizmetine devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile yaşlı ve bakıma muhtaç ilçe sakinlerine evlerinde hizmet sunuluyor.

Selçuklu Belediyesi 2010 yılından bu yana titizlikle sürdürdüğü ve Konya'da bir ilk olan Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ile sosyal belediyecilik alanında örnek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen proje ile ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü ekonomik olanakları düşük, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde bakım hizmeti veriliyor. Uygulama kapsamında yaşlı bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Selçuklu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Yapılan incelemeler sonucunda bakıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara hizmet sunuluyor. Yaşlı Bakım sertifikası olan personeller tarafından yaşlıların ev temizliği yapılırken, banyo, tıraş, yatak banyosu gibi kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca görevli hemşireler tarafından rutin şeker, tansiyon, kolesterol ölçümü yapılan yaşlıların, enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, serum gibi müdahale gereken durumları da düzenli olarak yapılıyor.

Selçuklu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmeti’nden şuanda 88 yaşlı hizmet alıyor.



"Yaşlılarımızın duasını almak bizim için kıymetlidir"

Selçuklu Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da güzel işlere imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Evde yaşlı bakım hizmeti ile bugüne kadar birçok vatandaşımızın önemli bir ihtiyacına çözüm olduk. Yaşlılarımızın dualarını alarak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu gösterdik. Çünkü onlar bizim başımızın tacı ve duaları bizim için her şeyden önemli ve kıymetli. Bundan sonraki süreçte de bakıma muhtaç olan yaşlılarımızın yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.