Meram’da İstiklal Marşı konulu resim sergisi açılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin iş birliğiyle İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla resim sergisi açılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesine eş zamanlı olarak Meram’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin iş birliğiyle Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 27 Aralık Pazartesi günü resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Düzenlenen yarışmaya katılan resimlerin sergileneceği programda dereceye giren eser sahipleri ödüllerini protokol üyelerinin elinden alacak.



“Milli duygular resim tablolarına yansıyacak”

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un bu toprakların yetiştirdiği en önemli şahsiyetler arasında olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Başta İstiklal Marşımız olmak üzere milli şairimizin bizlere bıraktığı eserler her daim ışık tutmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesine eş zamanlı olarak düzenleyeceğimiz İstiklal Marşımızın 100. Yılı Resim Sergisi ve Ödül Töreni milli duyguların eserlere yansıyacağı en kıymetli programlardan olacak. 27 Aralık Pazartesi günü saat 16:30’da sergimizin açılışına tüm hemşehrilerimizi bekliyorum" şeklinde görüş belirtti.

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