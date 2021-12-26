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AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

AK Parti Konya İl Başkanlığı 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Konya İl Başkanlığının 75. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 20 yıl içerisinde pek çok engellerin aşıldığına vurgu yaparak, "20 yıl önce aziz milletimizle çıktığımız bu yolculukta önümüze pek çok engeller çıktı. Hamdolsun milletimizin cesaretiyle hepsi bir bir aşılarak bu günlere gelindi. Sandıklarda görev yapan kardeşlerimizden genel başkanımıza kadar milletimizin desteğiyle güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürümemize rabbimiz müsaade etti. Bugün geldiğimiz noktada pandemi ve küresel iklim değişikliğiyle birlikte kuraklığın dünyada dengeleri bozduğu ve gıda fiyatlarında aşırı yükselişin yaşandığı bir dönemi Türkiye olarak biz de hissediyoruz. Bir taraftan da Türkiye yeni bir ekonomik modele geçme kararı aldı. Üreterek büyümeyle, yatırımlarla ve istihdamla Türkiye’yi güçlü kılmak adına yeni bir uygulama hayata geçti. Geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren Türkiye’nin ekonomideki ayaklarının ne kadar güçlü bastığını, bununla ilgili atılan adımların ne denli doğru olduğunu görüyoruz. 2021 yılının son günlerine yaklaştık. Güçlü bir Konya Türkiye’nin gücüne güç katar. Bugüne kadar olduğu gibi 2023 seçimlerine de var gücümüzle hazırlanacağız. Bize düşen sahada var olmak. Birlikte olmanın bereketini bugüne kadar yaşadık. Bundan sonra da aynı güçle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Darda kalanın yanındayız”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Ağustos 2022’de Konya’da düzenleneceğini hatırlattı. Başkan Altay, 55 ülkeden 3 binden fazla sporcu, antrenör ve basın mensuplarının Konya’ya geleceğini kaydetti. Büyükşehir Yasası ile birlikte tüm Konya’ya hizmet vermeye başladıklarını vurgulayan Başkan Altay, “O günden itibaren kendimize belirlediğimiz 3 hedef doğrultusunda yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Birincisi altyapı sorunlarının tamamlanması. İkincisi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirinin artırılması. 3’üncüsü de Konya’da bulunan sosyal hayatın ilçelerimizde de gelişmesi için çabalar gösteriyoruz. 2014 yılından itibaren İlbank’tan belediyemize gelen rakam yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira. Büyükşehir Belediyemizin harcadığı para ise yaklaşık 4 milyar lirayı buldu. Bunları yaparken bir yandan da pandemiyle ilgili süreçler devam ediyor. Sosyal yardım konusunda geçen yıl çok ciddi bir harcama gerçekleştirdik. Ama biz verdikçe bereketlendiğine inanıyoruz. Kim darda kalmışsa onun yanında olacağız” diye konuştu.
Programda AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Selman Özboyacı ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da birer selamlama konuşması yaptı, toplantının hayırlı olmasını diledi.

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