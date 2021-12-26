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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da 3 günde 4 aracın lastiklerini çalan hırsızlar yakalandı

İHA

Konya'da 3 günde 4 aracın lastiklerini çalan hırsızlar yakalandı

Konya’da 3 günde 4 aracın lastiklerini çalan hırsızlık şüphelileri, polis ekiplerinin detaylı çalışmasıyla çalıntı lastiklerle beraber yakalandı.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi ve Parsana mahallelerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde vatandaşların evlerinin önündeki arabaları hedef alan hırsızlık şüphelileri, 3 gün içinde 4 aracın lastiklerini çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi ve çevre güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şahısların hırsızlık yaparken kullandığı aracı tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli hırsızlık yaparken kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Çaldıkları 8 adet jant ve lastiği bir iş yerine sattıklarını tespit eden polis ekipleri, iş yerine ulaşarak çalıntı 8 adet jant ve lastiği muhafaza altına aldı. Lastik ve jantları satın aldığını beyan eden iş yeri sahibine de çalıntı ürün satın almaktan adli işlem yapılırken diğer 8 adet jant ve lastik ise şüphelilerin ikamet ettikleri evin bodrumda bulundu. 3 gün içerisinde çalınan toplam 16 adet jant ve lastik sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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