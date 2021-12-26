Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi

Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Teknik Sorumlu Önder Karaveli’nin de aralarında bulunduğu kafile siyahbeyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar Önder Karaveli'ye tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Siyahbeyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Beşiktaş’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet, Pjanic, Larin, Ghezzal, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.