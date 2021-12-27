Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 11 yaralı

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Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Beyşehir ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında KonyaBeyşehir kara yolu girişinde meydana geldi. Hikmet Kaya yönetimindeki İstanbulBozkır seferini yapan 42 LB 444 plakalı otobüs, buzlanan yolda sürüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2021-12-27 10:39:59



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